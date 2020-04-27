Минкомсвязь отложит введение части норм «закона Яровой»

https://static.news.ru/photo/df2819d4-0c03-11ea-91ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минкомсвязь согласилось по просьбам операторов связи отсрочить введение наиболее затратных норм «закона Яровой». Предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи было направлено в правительство РФ.

Так, ведомство предлагает отложить ежегодное увеличение ёмкости хранилищ на 15% и исключить из расчёта видеотрафик, потребление которого выросло из-за эпидемиологической ситуации.

Как сообщает «Коммерсант», операторы могут получить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности.

Кроме того, для IT-отрасли предлагается отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда до конца 2020 года, отсрочить уплату НДФЛ и обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и доставки продуктов.

Ранее сообщалось, что правительство может рассмотреть отсрочку исполнения «закона Яровой» в качестве меры поддержки операторов связи, писал NEWS.ru.