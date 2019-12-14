https://static.news.ru/photo/f67dd1d0-1e43-11ea-b448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство поручило Министерству финансов представить предложения по обеспечению равномерного и эффективного расходования средств бюджета. Срок исполнения — до 15 февраля 2020 года, говорится в перечне поручений, принятых по итогам состоявшегося 12 декабря заседания кабмина.

Правительство также обратило внимание на низкую эффективность реализации за девять месяцев 2019 года федеральных целевых программ (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы» и «Развитие космодромов». ФСИН России и госкорпорации «Роскосмос» поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации в 2019 году этих ФЦП и до 20 декабря 2019 года доложить о принятых мерах.

Ранее президент Владимир Путин высказался относительно неисполнения расходов федерального бюджета на текущий год. Оказалось, что «невостребованным» остался триллион рублей. Об этом главе государства доложил руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин. «Что-то многовато», — удивился его рапорту глава государства. По мнению Кудрина, такие показатели неисполнения, в частности, свидетельствуют о том, что некоторые процедуры следует сделать менее бюрократизированными. В прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей, писал NEWS.ru.