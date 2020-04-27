Минфин сэкономит средства ФНБ на инфраструктуре

https://static.news.ru/photo/88c8e346-8829-11ea-9164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Минфин собирается отказаться от намерения вложить сверхсредства Фонда национального благосостояния в инфраструктуру. Так власти сохранят резервы в условиях серьёзного дефицита бюджета, который ожидается по итогам года из-за коронавируса.

Изначально в крупные инфраструктурные проекты планировалось привлекать по 300 млрд рублей каждый год. Но сейчас экономическая ситуация изменилась настолько, что тратить деньги на долгострои нет возможности, пишут «Известия».

После покупки Сбербанка в ФНБ останется не так много свободных ресурсов — в зависимости от курса рубля в районе 1% ВВП. При нынешних ценах на нефть объём ФНБ может упасть ниже 7% ВВП уже во втором полугодии, — цитирует издание близкие к правительству источники.

И в этом случае будет невозможным тратить деньги на инвестиции, не меняя при этом бюджетный кодекс. Но окончательное решение по средствам ФНБ пока не принято. Всё будет решаться, исходя из экономической ситуации в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что спад российской экономики в 2020 году может достичь от 6 до 8% ВВП. Однако после кризиса, по его словам, она восстановится и будет работать нормально.