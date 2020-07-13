Минфин предложил возобновить таможенные проверки в России

https://static.news.ru/photo/c9884674-c519-11ea-bf50-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Таможенные проверки, которые были приостановлены до 2021 года из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться с 1 августа, заявил источник в финансовом-экономическом блоке российского правительства.

По его словам, подготовленный Минфином проект постановления уже отправлен на согласование в Министерство финансов.

Он добавил, что соответствующее предложение связано с тем, что во время нерабочих дней, которые объявил президент РФ для борьбы с распространением COVID-19, некоторое время назад завершился.

Всего на середину июля Федеральная таможенная служба приостановила 150 выездных проверок. Доначисления по итогам проверок за пять месяцев текущего года достигли 9,4 млрд рублей, тогда как за весь 2019 год показатель равнялся 17,2 млрд рублей, а в 2018 — 11,9 млрд, передаёт «Интерфакс».

В марте российские власти подготовили некоторые регуляторные послабления для поддержки экономики на фоне распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин опубликовал разъяснения к манёвру в IT-отрасли. Согласно документу, под его действие попадут и производители электроники.

О «налоговом манёвре» в IT-отрасли 23 июня 2020 года сообщил президент России Владимир Путин. Некоторые эксперты подчеркнули, что компенсация манёвра будет произведена за счёт отмены с 1 января 2020 года нулевого НДС.