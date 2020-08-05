Минфин предложил сократить расходы на образование и здравоохранение

https://static.news.ru/photo/8d6a65c8-d702-11ea-a24b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Минфин РФ предложил сократить финансирование государственных программ «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования», говорится в «Методике расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

В документе говорится, что ассигнования на развитие здравоохранения по сравнению с законодательным объёмом в 2021 году могут быть уменьшены до 721,9 млрд рублей (на 65,7 млрд рублей), в 2022 году — до 716,5 млрд рублей (на 71,6 млрд рублей), в 2023 году — до 672,7 млрд рублей (на 115,4 млрд рублей).

Также предлагается сократить финансирование развития образования в 2021 году — до 355,2 млрд рублей (на 33,3 млрд рублей), в 2022 — до 307,7 млрд рублей (на 30,7 млрд рублей). В 2023 году при этом предлагается увеличить расходы до 348,8 млрд рублей (на 10,5 млрд рублей).

Кроме того, Минфин предлагает увеличить расходы на программу «Социальная поддержка граждан» в 2021 году до 1,89 трлн рублей (на 43,7 млрд рублей), в 2022 году — до 1,98 трлн рублей (на 33,9 млрд рублей) и в 2023 году — до 2,1 трлн рублей (на 188 млрд рублей).

Как ранее писал NEWS.ru, Минфин России предложил с 2021 по 2023 год сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации, следует из документа методики