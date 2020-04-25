Минфин потратит около 3 трлн рублей на замещение доходов бюджета

https://static.news.ru/photo/51450ff2-86db-11ea-9eb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин РФ в 2020 году потратит около 3 трлн рублей на замещение выпадающих доходов бюджета России, рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Из них 1 трлн пойдёт на ненефтегазовые статьи.

Остальные 2 трлн компенсируют потери сырьевого сектора. Средства выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Внутри бюджета мы направим около 2,8% дополнительных ресурсов как в виде прямой бюджетной помощи на меры, которые позволят минимизировать последствия этой пандемии [коронавирусной инфекции нового типа] как для наших граждан, так и для экономики, — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что инфляция по итогам года не превысит плановых значений в 4%. По его словам, экономика страны готова функционировать в режиме ограничений, пока это необходимо для сохранения здоровья жителей РФ.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что бюджет РФ теряет около 100 млрд рублей в день из-за пандемии COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень безработицы в России в связи с кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса может вырасти более чем вдвое. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Согласно данным Росстата, в марте показатель составлял 4,7%. По мнению чиновника, он может увеличиться до 7–8%, а при самом пессимистичном сценарии — до 10%. Это означает, что без работы останутся от шести до девяти миллионов граждан страны.