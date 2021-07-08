Минфин обвинили в «фискальном крохоборстве»

Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов назвал фискальным крохоборством идею Минфина по «донастройке» налоговой системы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Он сомневается в эффективности таких изменений и считает, что ведомство таким образом пытается «наскрести какие-то дополнительные деньги в бюджет». По его мнению, эти предложения не принесут желаемых доходов, при этом будут вызывать социальное раздражение.

Если называть вещи своими именами — это фискальное крохоборство. Тем более что у нас бюджет, вообще говоря, особо не нуждается в том, чтобы любыми средствами туда наскрести какие-то деньги, — произнёс Колганов.

Эксперт добавил, что бюджет и так достаточно наполняется, и подчеркнул, что государство наоборот слишком мало средств вкладывает в стимулирование роста экономики. В связи с этим специалист назвал неоправданными предлагаемые идеи.

Ранее сообщалось, что в России могут заняться «донастройкой» налоговой системы, которая предполагает рост отчислений в бюджет на 400 млрд рублей в ближайшие три года.