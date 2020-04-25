Минфин: инфляция в России останется в пределах 4%

Министерство финансов РФ не видит существенного риска превышения планового показателя инфляции за 2020 год в 4%.
Об этом глава Минфина Антон Силуанов
Поэтому мы не видим существенных рисков выхода за наши плановые показатели инфляции. Напомню, что наш целевой показатель, целевой ориентир инфляции составляет 4%, и мы считаем, что инфляция не выйдет за эти пределы, — заключил Силуанов.
Ранее о том, что рисков развития высокой инфляции в России практически нет, заявлял Алексей Кудрин. Как передавал NEWS.ru, руководитель Счётной палаты заявил, что ожидает в 2020 году инфляцию на уровне 2–6%.
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