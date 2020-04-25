Минфин: инфляция в России останется в пределах 4%

https://static.news.ru/photo/0e7e6726-86dc-11ea-8615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов РФ не видит существенного риска превышения планового показателя инфляции за 2020 год в 4%.

Об этом глава Минфина Антон Силуанов рассказал в документальном проекте «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 1». По его словам, в связи с принятыми в стране ограничительными мерами против коронавируса значительная часть населения стала меньше тратить. Падение потребительского спроса влияет в сторону снижения на потребительские цены.

Поэтому мы не видим существенных рисков выхода за наши плановые показатели инфляции. Напомню, что наш целевой показатель, целевой ориентир инфляции составляет 4%, и мы считаем, что инфляция не выйдет за эти пределы, — заключил Силуанов.

Ранее о том, что рисков развития высокой инфляции в России практически нет, заявлял Алексей Кудрин. Как передавал NEWS.ru, руководитель Счётной палаты заявил, что ожидает в 2020 году инфляцию на уровне 2–6%.