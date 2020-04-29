Минэнерго подготовило запасные источники энергии для медицинских учреждений

https://static.news.ru/photo/6f950b44-8a17-11ea-8d42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр энергетики Александр Новак сообщил о готовности резервных источников энергосбережения для медучреждений. Их подготовило Минэнерго.

Наши компании, «Россети» и другие сетевые компании обеспечивают режим повышенной готовности для поддержания надёжного электроснабжения объектов здравоохранения, как действующих стационаров, так и быстровозводимых госпиталей, усилены бригады оперативного реагирования, подготовлен необходимый запас материалов, обеспечена готовность резервных источников энергоснабжения, — подчеркнул Новак.

На сегодняшний день на особом контроле у Минэнерго находятся 398 медицинских учреждений в 75 регионах.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить долгосрочную устойчивость топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны по всему циклу производства. Об этом информировал NEWS.ru.