Минэнерго ожидает, что газовый рынок восстановится быстрее нефтяного

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В Минэнерго России ожидают, что восстановление на рынке газа произойдёт быстрее, чем на рынке нефти.

Об этом заявил заместитель главы ведомства Анатолий Яновский на Международной онлайн Конференции «Управление рисками в энергетике 2020». По его словам, такой прогноз обусловлен тем, что показатели снижения среднемирового спроса на газ составляют до 5%.

Он отметил, что цены на европейском спотовом рынке снизились до абсолютного минимума, экспортные цены на газ из РФ опускаются ниже, чем цены в самой России, передаёт «Интерфакс».

Правда, ожидается, что на этом рынке восстановление произойдёт быстрее, поскольку показатели среднегодового сокращения мирового спроса на газ составляют до пяти процентов — в основном в промышленности и коммерческом секторе, — сказал Яновский.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Независимого аналитического агентства «Наанс-Медиа» спрогнозировали три сценария развития событий на биржевом рынке нефти: оптимистичный, благоприятный и пессимистичный.