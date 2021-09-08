Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП в 2021 году

ВВП России по итогам 2021 года может вырасти на 4,2%. Об этом сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников, озвучивая макропрогноз Минэкономразвития на пленарной сессии Московского финансового форума.

Решетников отметил всплеск цен на сырьевые товары и признаки восстановления российской экономики, что «отзывается в бюджете» и приносит дополнительные доходы. Кроме того, меняется структура потребительского спроса, что связано с интересом к российским товарам и вызывает рост производства. В связи с этим министерство улучшило прогноз, касающийся роста ВВП по итогам года.

По поводу того, в кризисе мы или не в кризисе: по экономике 4,2% в этом году — минимальная оценка роста, которую мы сейчас в макропрогноз заложили, — сказал Решетников.

По словам министра, в 2022 году рост ВВП составит 3% и в дальнейшем будет зависеть от эффективности инвестиционной политики, в частности от инфраструктурных инвестиций, на которые пойдут средства Фонда национального благосостояния, а также от роста частных инвестиций.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объём ВВП России за первое полугодие 2021 года составил 4,8%, что существенно превышает как уровень общенационального плана, так и допандемические значения. Это привело к росту доходов не только федерального бюджета, но и регионов, перед которыми открываются новые возможности.