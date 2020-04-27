Минэкономразвития и ВЭБ.РФ выберут банки на получение субсидий

https://static.news.ru/photo/fbcb0086-8897-11ea-850c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство экономического развития и государственная корпорация ВЭБ.РФ начала отбор российских банков на предоставление субсидий из государственного бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам. Кредиты были выделены в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств.

Заявки на субсидии будут приниматься с 27 апреля до 30 ноября 2020 года. Для их получения кредитная организация должна иметь рейтинг не ниже уровня «А-». У неё не должно быть просроченных задолженностей перед бюджетом.

Организация не сможет претендовать на субсидию, если является иностранным юридическим лицом или российским юрлицом с долей иностранного участия в уставном капитале более 50%.

Срок предоставления субсидии — до 12 месяцев по ставке не больше 5% годов, её сумма не более 3 млрд рублей.

NEWS.ru писал, что ВТБ выдал предпринимателя льготные кредиты на сумму 10 млрд рублей. Деньги получили более 2000 представителей малого и среднего бизнеса.