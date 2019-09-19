https://static.news.ru/photo/be8c6cd2-daf5-11e9-8119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Weiser Martin/CTK/Global Look Press

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что ещё есть шансы достроить газопровод «Северный поток — 2» до конца 2019 года, так как «Рубикон» ещё не пройден.

По его словам, строительство не продолжается из-за позиции датских властей. Но данный участок достаточно короткий, поэтому все работы на нём не продляться не дольше пяти недель.

Ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании, — напомнил Миллер в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

Он добавил, что построено уже более 81% газопровода.

Ранее Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев прокомментировал News.ru ситуацию с задержкой выдачи Данией разрешения на строительство участка «Северного потока — 2».