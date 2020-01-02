https://static.news.ru/photo/2c515e98-2d72-11ea-b2ec-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: gazprom.ru

Экспорт «Газпрома» за рубеж в 2019 году, включая Китай, достиг 199,2 млрд кубических метров, рассказал глава сырьевого гиганта Алексей Миллер.

Объём добычи энергоресурса в 2019-м достиг 500,3 млрд куб. м, пишет агентство ПРАЙМ. По словам топ-менеджера, это лучший результат за последние восемь лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия и «Газпром» продлили контракт на год. Кроме того, стороны определили цену газа на январь и февраль 2020 года. Протокол подписали председатель правления российской организации Алексей Миллер и посол республики в Москве Владимир Семашко.