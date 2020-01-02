Экспорт «Газпрома» за рубеж в 2019 году, включая Китай, достиг 199,2 млрд кубических метров, рассказал глава сырьевого гиганта Алексей Миллер.
Объём добычи энергоресурса в 2019-м достиг 500,3 млрд куб. м,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия и «Газпром» продлили контракт на год. Кроме того, стороны определили цену газа на январь и февраль 2020 года. Протокол подписали председатель правления российской организации Алексей Миллер и посол республики в Москве Владимир Семашко.
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