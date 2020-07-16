МИД ФРГ: санкции против «Севпотока — 2» нарушают суверенитет Евросоюза

https://static.news.ru/photo/870df530-c764-11ea-abce-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» противозаконны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого внешнеполитического ведомства. Глава МИД подчеркнул, что ограничительные меры со стороны США нарушают суверенитет Евросоюза. По словам Мааса, ЕС имеет право сам решать, у кого и как покупать энергию. Министр указал, что решения по европейской энергетической политике принимаются в Европе, а не в Вашингтоне, а экстерриториальные санкции неприемлемы.

Энергетическая политика ЕС — дело Европы, а не Вашингтона, вводить санкции против партнёров — ошибка, — резюмировал Маас.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее глава бизнес-ассоциации «Восточный комитет немецкой экономики» Оливер Гермес назвал угрозы Вашингтона ввести новые санкции против «Северного потока — 2» ударом по суверенитету ЕС, передавал NEWS.ru.