МИД ФРГ: санкции против «Севпотока — 2» нарушают суверенитет Евросоюза

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» противозаконны.
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Энергетическая политика ЕС — дело Европы, а не Вашингтона, вводить санкции против партнёров — ошибка, — резюмировал Маас.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее глава бизнес-ассоциации «Восточный комитет немецкой экономики» Оливер Гермес назвал угрозы Вашингтона ввести новые санкции против «Северного потока — 2» ударом по суверенитету ЕС, передавал NEWS.ru.
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