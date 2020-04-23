Международным перевозкам грозит сокращение на две трети

https://static.news.ru/photo/97bc0d0a-850a-11ea-8c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный пассажиропоток к осени текущего года сократится на две трети на фоне пандемии коронавируса. К такому выводу пришла Международная организация гражданской авиации.

На 1,2 млрд человек может сократиться количество пассажиров. Снижение объёма международных пассажирских перевозок стало следствием отмены международных рейсов по причине пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские авиаперевозчики могут не попасть в число компаний, которые получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов во втором квартале в рамках поддержки на фоне пандемии. Об этом заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и предложили кабмину пересмотреть правила предоставления льгот.