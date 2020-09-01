Меркель жёстко ответила на угрозы в адрес «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/c1d6bd9c-ec84-11ea-87b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя угрозы сенаторов США о введении новых санкций против «Северного потока — 2», заявила, что этот проект будет достроен.

По данным телеканала MDR, немецкий политик выступила против ограничительных мер во время визита в город Штральзунд.

Правительство ФРГ намерено достроить газопровод «Северный поток — 2», несмотря на противодействия США, — сообщает канал.

Ранее появилась информация о том, что Германия обсуждает с администрацией Соединённых Штатов вопрос санкций против «Северного потока — 2». Берлин донёс до Вашингтона свою позицию о том, что выступает против такого рода методов давления и будет самостоятельно решать вопросы энергообеспечения.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы завершены более, чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны Соединённых Штатов.

США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

Строительство «Северного потока — 2» было остановлено в декабре прошлого года после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы. В итоге подрядчик — швейцарская компания Allseas — прекратила дальнейшие работы. Вместо швейцарских кораблей Россия привела в Балтийское море свои суда-трубоукладчики.

Возобновление строительства «Северного потока — 2» формально разрешено с 4 августа, когда закончился срок подачи апелляций на разрешение Датского энергетического агентства (DEA) использовать суда с якорным позиционированием.

Как писал NEWS.ru, планы по достройке газопровода «Северный поток — 2» у «Газпрома» сохранились. Компания ведёт всю необходимую работу.