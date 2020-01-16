Правительство РФ выделит из федерального бюджета 128 млрд рублей на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер». Средства будут выделяться в период с 2020 по 2027 год согласно одному из последних постановлений, подписанных 15 января тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Госзаказчиком строительства указана госкорпорация «Росатом», а застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата РФ выявила дефицит ледокольного флота и судов арктического класса, что мешает развиваться потенциальным крупным перевозчикам по Северному морскому пути (СМП). В свете появления околополюсных трасс для грузоперевозок России необходимо ускорить подготовку флота и инфраструктуры, а также улучшить эксплуатацию данного направления, заявляют эксперты.
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