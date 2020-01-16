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Правительство РФ выделит из федерального бюджета 128 млрд рублей на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер». Средства будут выделяться в период с 2020 по 2027 год согласно одному из последних постановлений, подписанных 15 января тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нём отмечается, что всего в проект будет вложено 127 млрд 576 млн 979 тыс. рублей.

Госзаказчиком строительства указана госкорпорация «Росатом», а застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата РФ выявила дефицит ледокольного флота и судов арктического класса, что мешает развиваться потенциальным крупным перевозчикам по Северному морскому пути (СМП). В свете появления околополюсных трасс для грузоперевозок России необходимо ускорить подготовку флота и инфраструктуры, а также улучшить эксплуатацию данного направления, заявляют эксперты.