Экономика

Матвиенко заявила, что бюджет не нуждается в корректировке из-за пандемии

15:56, 27 апреля 2020
Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что корректировка российского бюджета не потребуется, несмотря на пандемию коронавируса.

В частности, нет необходимости менять его расходную часть, передаёт РИА Новости. По словам спикера, меры, принятые властями в рамках борьбы с коронавирусом и поддержки экономики, позволяют сохранить нынешние параметры бюджета.

Его корректировка, снижение расходов не потребуются, — сказала Матвиенко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ограничительные меры в России будут сниматься поэтапно, по мере улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, режим самоизоляции дал первые результаты, поэтому темпы распространения COVID-19 в РФ не являются угрожающими.

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