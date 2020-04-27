Матвиенко заявила, что бюджет не нуждается в корректировке из-за пандемии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что корректировка российского бюджета не потребуется, несмотря на пандемию коронавируса.
В частности, нет необходимости менять его расходную часть,
Его корректировка, снижение расходов не потребуются, — сказала Матвиенко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ограничительные меры в России будут сниматься поэтапно, по мере улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, режим самоизоляции дал первые результаты, поэтому темпы распространения COVID-19 в РФ не являются угрожающими.
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