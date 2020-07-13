Матвиенко назвала провокацией слухи о деноминации рубля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала разговоры о возможной деноминации в России как провокацию и призвала не шутить на столь серьёзную тему.
Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей, — цитирует председателя верхней палаты российского парламента ТАСС.
Матвиенко отметила, что слухи о деноминации тревожат обывателей и представителей бизнеса. По её словам, подобная информация может спровоцировать социальные, экономические и иные потрясения.
Спикер напомнила о существовании закона о фейках и попросила зампреда Совета Федерации Николая Журавлёва уточнить источники слухов о деноминации.
Надо привлекать к ответственности. Зачем людей беспокоить, зря волновать такими слухами, — сказала Матвиенко.
Ранее NEWS.ru писал, что с идеей очередной деноминации выступил аналитик Александр Разуваев. По его словам, в России на сегодняшний день скопилось рекордное количество наличных денег. Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов, в свою очередь, заявил, что не видит в этом особой необходимости. Он предположил, что это может привести только к росту цен
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина возможность деноминации отвергла. Она подчеркнула, что регулятор никогда не рассматривал такой вариант.