Матвиенко назвала провокацией слухи о деноминации рубля

https://static.news.ru/photo/b5773eec-c50f-11ea-92bf-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: council.gov.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала разговоры о возможной деноминации в России как провокацию и призвала не шутить на столь серьёзную тему.

Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей, — цитирует председателя верхней палаты российского парламента ТАСС.

Матвиенко отметила, что слухи о деноминации тревожат обывателей и представителей бизнеса. По её словам, подобная информация может спровоцировать социальные, экономические и иные потрясения.

Спикер напомнила о существовании закона о фейках и попросила зампреда Совета Федерации Николая Журавлёва уточнить источники слухов о деноминации.

Надо привлекать к ответственности. Зачем людей беспокоить, зря волновать такими слухами, — сказала Матвиенко.

Ранее NEWS.ru писал, что с идеей очередной деноминации выступил аналитик Александр Разуваев. По его словам, в России на сегодняшний день скопилось рекордное количество наличных денег. Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов, в свою очередь, заявил, что не видит в этом особой необходимости. Он предположил, что это может привести только к росту цен

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина возможность деноминации отвергла. Она подчеркнула, что регулятор никогда не рассматривал такой вариант.