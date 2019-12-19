Представители машиностроительной отрасли РФ призывают государство помочь привлечь иностранный бизнес для трансфера передовых технологий и увеличения объёмов локализации производства на территории страны. С таким предложением к профильным ведомствам обратился гендиректор группы компаний «Подольский машиностроительный завод» Алексей Рубцов, узнал NEWS.ru.

Машиностроение меняет технологии на субсидии

Руководитель одного из лидеров в секторе отечественного энергетического машиностроения уверен, что только с введением определённых правил и нормативов можно мотивировать иностранный инжиниринг на трансфер технологий в РФ.

Мы зачастую сталкиваемся с тем, что зарубежный инжиниринг не заинтересован в развитии российских производителей и рассматривает их исключительно с точки зрения выполнения ими своих стандартов при создании оборудования, не передавая саму технологию. На практике это приводит к тому, что предприятия не могут выполнить предъявляемые к ним требования, не проведя необходимой модернизации производства, не пройдя зарубежной аттестации. Иностранный инжиниринг должен быть мотивирован вкладывать деньги в интеллектуальную собственность, в рынок, на котором он планирует зарабатывать. Алексей Рубцов гендиректор АО «Подольский машиностроительный завод» гендиректор АО «Подольский машиностроительный завод»

Сегодня в ряде отраслей промышленности существуют показатели по локализации оборудования, уровень которых должен достигнуть 70% к 2025 году. Для решения этой задачи Рубцов предложил заинтересованным министерствам создать механизмы адресной финподдержки компаний в сфере машиностроения, способных принять и развить зарубежные технологии на базе совместных предприятий.

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Также необходим инструмент предоставления субсидий отечественным заводам для запуска ранее не производимых товаров с применением зарубежных технических наработок. Вдобавок к этому следует рассмотреть и возможность господдержки обучения кадров в иностранных компаниях при создании с ними совместных предприятий. Наконец, профильные министерства должны помогать развитию внутреннего рынка машиностроения и способствовать применению новой продукции.

В случае координированной деятельности государства и машиностроителей мы можем в короткий срок совершить качественный рывок в развитии отрасли и внести дополнительный вклад в рост ВВП страны, повысить уровень жизни россиян, — отметил Рубцов.

Среди успешных примеров локализации зарубежных компаний в РФ Рубцов указал на автопром. В частности, благодаря принятому в конце 2014 года ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» иностранный бизнес, работающий в данном секторе, начал вкладывать в развитие и создание новых технологий, получая взамен от государства налоговые льготы, упрощённые административные процедуры и т.д.

В отрасли энергетического машиностроения также есть положительная динамика. Так, правительство в январе текущего года постановлением «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций» поддержало инициативу промышленников о 90% локализации производства котельного оборудования и модернизации энергостанций. Мера позволит привлечь инвестиции и технологии для улучшения тепловой генерации «в условиях общих экономических ограничений».

Успех «Газпрома» зависит от иностранного инжиниринга

Однако дополнительная поддержка нужна и драйверам экономики — нефтехимической и газовой отраслям. Эксперты считают, что особенно актуально это для «Газпрома», который занят строительством Амурского газоперерабатывающего завода (запуск назначен на 2024 год) и новыми площадками по сжижению природного газа — «Сахалин-2» и «Балтийский СПГ». Проекты реализуются при участии крупнейших зарубежных компаний. И здесь важны не только инвестиции, но и отлаженные технологические процессы при работе с европейскими и американскими стандартами, объясняет Рубцов. На финишной прямой компании необходимо решить вопрос преференций, без которых поставка подобного оборудования в нефтегазовую отрасль практически невозможна, подчеркнул собеседник.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы высокотехнологичные иностранные игроки приходили в Россию, их надо материально мотивировать. У них должна быть возможность реализовывать свою продукцию без страха, что возникнут проблемы с регуляторами, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. При этом, уточнил он, инвестировать стоит как раз в собственные проекты, которые будут соперничать за рынок с более развитыми конкурентами.

Кто бы мог подумать, что спустя несколько десятилетий Китай станет полноценной технологической сверхдержавой, которая будет подключать европейцев к 5G-сетям, а США, опасаясь конкуренции с их стороны, будут вводить санкции в отношении самых продвинутых китайских корпораций. Россия вполне может повторить судьбу КНР, так как стартовые условия у нас даже лучше. Со времён СССР остался высокий культурный потенциал, а богатые природные ресурсы должны компенсировать относительно высокую (по меркам Китая прошлого века) стоимость труда. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Эксперт считает, что инвестиции — это временная выгода, куда надёжнее облегчённое налогообложение и отсутствие бюрократической волокиты, обеспеченные по договору с правительством. Подобные инициативы уже существуют, а Минфин сейчас прорабатывает новые льготные условия.

Иностранный бизнес не торопится вкладываться в развитие

Между тем иностранные технологии в РФ приживаются всё-таки сложно. Один из наиболее ярких примеров применения зарубежных наработок относится к 2008 году, когда на Омском нефтеперерабатывающем заводе было принято решение об использовании реакторов гидрокрекинга. Это сложнейшее оборудование ранее не производили ни в СССР, ни в России. Лицензиар — американская компания Chevron — более трёх лет не включал в список аттестованных производителей Ижорские заводы. Всё получилось только благодаря политическому решению со стороны местных властей, а также акционеров Омского НПЗ, взявших на себя риски по поставкам оборудования. Теперь его поставляют на комплексы гидрокрекинга российских нефтяных компаний.

Практика показывает, что заинтересованный зарубежный инжиниринг может стать локомотивом интеграции на наши предприятия новых технических решений. Так, по этой схеме немецкая компания Linde AG и «Силовые машины» в 2017 году запустили совместное предприятие в Санкт-Петербурге по созданию теплообменников, нужных при сжижении природного газа, — напомнил Рубцов.

Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков считает, что заставить бизнес передавать технологии, не имея при этом достаточных рычагов влияния или стимулов, невозможно. А в России сегодня нет ни того, ни другого, иначе капитал не уходил бы из страны.

Исходя из текущего положения дел, получается, что России необходимо отбирать производство у Индии, Китая, Индонезии, Мексики, Турции и ряда восточноевропейских стран. Но есть ли в России условия, чтобы международные корпорации, которые размещают в этих странах свои производственные площадки, решили перенести их к нам? Видится, что пока ответ не в нашу пользу и любые грубые попытки заставить иностранный бизнес отдавать технологии будут приводить к ответным мерам. Антон Быков главный аналитик ЦАФТ главный аналитик ЦАФТ

По словам собеседника, экспертное сообщество приходит к выводу, что при сохранении текущего политического курса необходима некая новая форма индустриализации и развития внутреннего рынка. И вполне возможно, что в таких программах захочет поучаствовать и иностранный бизнес, для которого технологии фактически станут «входным билетом».