Мантуров: Россия готова пригласить на рынок другие компании взамен ушедших

Денис Мантуров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ушедших из России иностранных компаний не останутся без работы, так как власти разработали план возможной замены места этих концернов другими игроками. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, которые приводит ТАСС, самим компаниям также стоит поторопиться с принятием решений о продолжении их работы в России.

У нас есть внутренний план по тому, кто и как зайдёт на предприятия иностранных концернов, которые примут решение уйти, — сказал он.

Мантуров отметил, что Минпромторг готов дать компаниям несколько месяцев на решение логистических проблем, но в случае несогласия компаний с действиями России готов в том числе к вводу внешнего управления. По его словам, министерство готово предложить варианты по продолжению работы иностранного бизнеса в РФ или выхода из него.

Некорректно просто держать нас в таком состоянии раздумья: захотим — уйдём, захотим — не уйдём. Поэтому мы тоже долго ждать не будем, — подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все случаи прекращения работы компаний из недружественных стран в России находятся под пристальным вниманием правительства. Он отметил, что к каждой организации должен быть разный подход, поскольку многие из них, приостановив деятельность, продолжают выполнять все обязательства перед сотрудниками, а есть и те, кто отказался от ответственности за свой персонал.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» заявил, что отечественные предприятия общественного питания станут заменой покинувшим российский рынок иностранным компаниям. Это же, по его словам, касается и зарубежных брендов, нишу которых займут российские дизайнеры.