Лукойл не исключил падения цен нефти Brent по аналогии с WTI

Лукойл допустил обвал цен нефти марки Brent по аналогии резкого снижения котировок майских фьючерсов WTI из-за распространения коронавируса.
Не может быть никаких гарантий того, что эти совокупные факторы снижения спроса и ограниченной ёмкости хранилищ не приведут к аналогичному резкому снижению других ориентиров цен на нефть, таких как нефть марки Brent, — цитирует проспект евробондов компании РИА Новости.
Уточняется, что, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в Китае и с восстановлением спроса на углеводороды, масштабы и воздействие на мировую экономику все ещё не определены.
ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.
Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.
Как ранее писал NEWS.ru, на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,8%, на нефть американской марки WTI — на 15,5%.
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