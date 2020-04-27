Лукойл не исключил падения цен нефти Brent по аналогии с WTI

https://static.news.ru/photo/ac6d3858-8890-11ea-b0ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Лукойл допустил обвал цен нефти марки Brent по аналогии резкого снижения котировок майских фьючерсов WTI из-за распространения коронавируса.

Не может быть никаких гарантий того, что эти совокупные факторы снижения спроса и ограниченной ёмкости хранилищ не приведут к аналогичному резкому снижению других ориентиров цен на нефть, таких как нефть марки Brent, — цитирует проспект евробондов компании РИА Новости.

Уточняется, что, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в Китае и с восстановлением спроса на углеводороды, масштабы и воздействие на мировую экономику все ещё не определены.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

Как ранее писал NEWS.ru, на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,8%, на нефть американской марки WTI — на 15,5%.