https://static.news.ru/photo/53e9a8b4-5948-11ea-8a27-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президента Белоруссии Александра Лукашенко удивила реакция российских министров по поводу его соглашений с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер заявил, что имеет договорённость с РФ, где «чёрным по белому» написано, что Москва компенсирует Минску потери от налогового манёвра.

Как сообщает БелТА, об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с председателем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем. Президент Белоруссии при этом пожаловался, что пока Москва не исполняет своего обещания

Министры по-своему трактуют наши договорённости — двух президентов. Беру запись разговора: чётко, чёрным по белому была договорённость, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой? — сказал Лукашенко.

Ранее, как передавал NEWS.ru, президент Белоруссии оценил потери Минска в 2020 году от налогового манёвра в нефтяной отрасли РФ в $420–430 млн. Лукашенко выразил надежду, что потери будут компенсированы «за счёт российских компаний».