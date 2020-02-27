Президента Белоруссии Александра Лукашенко удивила реакция российских министров по поводу его соглашений с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер заявил, что имеет договорённость с РФ, где «чёрным по белому» написано, что Москва компенсирует Минску потери от налогового манёвра.
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Министры по-своему трактуют наши договорённости — двух президентов. Беру запись разговора: чётко, чёрным по белому была договорённость, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой? — сказал Лукашенко.
Ранее, как передавал NEWS.ru, президент Белоруссии оценил потери Минска в 2020 году от налогового манёвра в нефтяной отрасли РФ в $420–430 млн. Лукашенко выразил надежду, что потери будут компенсированы «за счёт российских компаний».
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