Льготными автокредитами с начала года воспользовались 85 тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/1a799690-c66a-11ea-9598-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

С начала 2020 года программой льготного автокредитования воспользовались более 85 тысяч жителей России. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, самыми популярными среди участников программы автомобилями являются Lada, Hyundai, Kia и Renault. Порядка 90% всех машин, проданных в рамках программы, приходится именно на эти марки.

Мантуров отметил, что с 1 июня программа льготного кредитования распространяется на медработников и семьи, имеющие одного несовершеннолетнего ребёнка (ранее под действие программы подпадали с двумя и более детьми).

Кроме того, в рамках программы можно приобрести электромобиль, а также купить новую машину, сдав старую, возраст которой превышает шесть лет, в trade-in.

Министр добавил, что максимальная стоимость транспортного средства, которое можно приобрести по программе льготного автокредитования, увеличена до полутора миллиона рублей. Бюджет программы на 2020 год составляет 17 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Ассоциация автодилеров (РоАД) попросила власти вернуть льготные автокредиты для всех категорий населения и программу утилизации для коммерческого транспорта. Наряду с этим в организации предложили увеличить объём выделяемых средств господдержки для адресных программ вроде «Семейного автомобиля» и «Первого автомобиля».