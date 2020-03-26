https://static.news.ru/photo/d780d5fa-6f03-11ea-bc70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация автодилеров (РоАД) просит вернуть льготные автокредиты для всех категорий населения и программу утилизации для коммерческого транспорта. Данная просьба обоснована ухудшением экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

В ассоциации считают, что авторетейл ещё не восстановился после последнего кризиса, когда закрылись 1,2 тысячи дилерских центров. Об этом говорится в письме РоАД на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, сообщает РИА Новости.

По мнению автодилеров, избежать новой череды банкротств и большого количества сокращений персонала им помогут меры поддержки, которые применялись в последние годы.

В части легковых машин — возобновить программу льготного автокредитования для всех категорий граждан РФ, при этом увеличить параметр стоимости автомобилей, произведённых на территории РФ, до 1,7 миллиона рублей в связи с ростом цен до 60% за последние годы, — предлагается в письме РоАД.

Также автодилеры считают необходимым значительно увеличить объём выделяемых средств господдержки для адресных программ, вроде «Семейного автомобиля» и «Первого автомобиля». Что касается коммерческого транспорта, то в РоАД уверены в целесообразности возобновления программы утилизации и увеличения объёма выделяемых средств господдержки для программы льготного лизинга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после резкого увеличения спроса на новые автомобили, покупкой которых граждане РФ хотели спасти свои накопления в рублях, ажиотаж резко упал. Количество клиентов автосалонов рухнуло на 40%, считают автодилеры и автопроизводители. Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что по итогам февраля 2020 года отрасль потеряла 90% оборота.