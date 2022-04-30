Лавров: Россия сфокусируется на дедолларизации в ответ на санкции

Фото Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в качестве реакции на санкционные ограничения оппонентов намерена сфокусировать усилия на уходе от доллара. Дипломат добавил, что также рассматривается замещение импорта и укрепление технологической самостоятельности. По его словам, власти в России продолжат адаптацию к внешним вызовам, пишет РИА Новости.

Сфокусируем усилия на работе по дедолларизации, деофшоризации, импортозамещению, укреплению технологической самостоятельности, — поделился Лавров.

Он также отметил, что страна будет инвестировать в перспективные отрасли экономики.

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян ранее заявил, что прекращение поставок газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях является «самым жёстким ответом» России на западные санкции. Эксперт добавил, что США и ЕС не смогли обеспечить эффективное замещение российских энергоресурсов. Он добавил, что у арабских стран не налажена масштабная и стабильная инфраструктура поставок нефти с Западом.