Курс евро на МосБирже вырос до 80,79 рубля

https://static.news.ru/photo/8ab262d0-885c-11ea-b94e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на открытии торгов Мосбиржи 27 апреля вырос на 0,2% и достиг показателя в 80,97 рубля. Курс доллара, в свою очередь, снизился по отношению к рублю на 0,1%. Американская валюта достигла отметки в 74,47 рубля.

О приведённых данных свидетельствуют показатели торговой площадки по состоянию на 10:00 мск.

К 10:05 мск курс евро вырос ещё на 0,2% и достиг отметки в 80,84 рубля. Доллар же упал на четыре копейки до показателя в 74,43 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,3% и достиг отметки 2570,69 пункта, индекс РТС вырос на 0,4%, до 1086,06 пункта.

Как ранее писалNEWS.ru, единственная причина, которая оправдывает покупку иностранной валюты в условиях нестабильности рынка, — накопления, к которым стремится человек. Такую точку зрения высказал экономист Алексей Коренев.