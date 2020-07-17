Курс евро на бирже впервые за три месяца поднялся выше 82 рублей

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Минск и Москва продолжают переговоры по поводу снижения стоимости российского газа для поставок Белоруссии в нынешнем и 2021 году, рассказал 17 июля 2020-го глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич в кулуарах заседания Евразийского межправительственного совета.

Министр добавил, что цена должна быть конкурентоспособной, в первую очередь, для «субъектов хозяйствования» в Белоруссии. Высокопоставленный чиновник отметил, что урегулирование разногласий по стоимости сырья, учитывая его калорийность, возложены на субъекты...