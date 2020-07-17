Экономика

Курс евро на бирже впервые за три месяца поднялся выше 82 рублей

12:39, 17 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс российской национальной валюты снижается на фоне негативной динамики на рынке нефти.

По данным Московской биржи, евро торгуется дороже 82 рублей — впервые с мая. Доллар с расчётами «завтра» на 12:00 мск повышался до 71,87 рубля.

Стоимость нефти Brent снизилась до $43,05 за баррель.

Как писал NEWS.ru, нефть разных марок теряет в цене на биржевых торгах из-за опасений трейдеров и инвесторов, касающихся распространения коронавирусной инфекции и потенциального наращивания добычи энергоресурса в США. Цены фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились до $40,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов они упали на 1,1%, до $40,75 за баррель.

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