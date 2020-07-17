Курс евро на бирже впервые за три месяца поднялся выше 82 рублей

Курс российской национальной валюты снижается на фоне негативной динамики на рынке нефти.
По данным Московской биржи, евро торгуется дороже 82 рублей — впервые с мая. Доллар с расчётами «завтра» на 12:00 мск повышался до 71,87 рубля.
Стоимость нефти Brent снизилась до $43,05 за баррель.
Как писал NEWS.ru, нефть разных марок теряет в цене на биржевых торгах из-за опасений трейдеров и инвесторов, касающихся распространения коронавирусной инфекции и потенциального наращивания добычи энергоресурса в США. Цены фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились до $40,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов они упали на 1,1%, до $40,75 за баррель.
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