Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

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В Минстрое разработали пять мероприятий, направленных на снижение административных процедур и сокращение сроков строительства. О этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Волков.

Сейчас можно выделить пять основных направлений, пять шагов, сделав которые, можно получить серьёзное продвижение вперёд в части скорости строительства без серьёзных рисков удорожания, — цитирует его РИА Новости. Волков пояснил,...