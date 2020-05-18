Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи потерял 0,2% и составил 72,5 рубля.
Согласно данным торговой площадки, курс евро снизился на 0,1% и достиг отметки в 79,21 рубля.
18 мая курс рубля заметно вырос по отношению к доллару и евро благодаря глобальному спросу на инвестиции в рисковые активы.
Как писал NEWS.ru, в исследовании Газпромбанка отметили, что Банк России совершил валютные вливания на $6,6 млрд и тем самым предотвратил обвал курса рубля. В финансово-кредитной организации подсчитали, что без поддержки регулятора к концу апреля за доллар бы предлагали 110 рублей.
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