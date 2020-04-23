Курс доллара опустился до 74,76 рубля на МосБирже

https://static.news.ru/photo/3cb76ce6-8600-11ea-9fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара снизился по отношению к рублю на 0,02%, до отметки в 74,7575 рубля.

Курс евро опустился на 0,4%, до 80,3025 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:03 мск курсы валют продолжили снижение: доллар находился на отметке в 74,68 рубля (-0,12%), а евро — на уровне 80,3 рубля (-0,4%).

Ранее эксперты прокомментировали обвал нефтяных котировок. По их словам, цена $1 может стать выше 80 рублей, писал NEWS.ru.