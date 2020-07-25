Курс доллара на открытии торгов снизился до 71,54 рубля

https://static.news.ru/photo/1a3ee502-cfdb-11ea-95f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 27 июля 2020 года курс доллара по отношению к рублю снизился на 0,3%, а курс евро поднялся на 0,3%.

По данным Мосбиржи, по состоянию на 10.00 по московскому времени, курс доллара составил 71,54 рубля, а курс евро — 83,78 рубля, сообщает ТАСС.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,54%, до 2 869,69 пункта, а индекс РТС — на 0,99%, до 1 260,32 пункта. Отраслевые индексы нефти и газа снизились на 0,22%.

Как писал NEWS.ru ранее, Центральный банк РФ уменьшил размер базовой ставки до нового исторического минимума — 4,25%. За три дня до решения Банка России российский рубль подешевел на 50 копеек по отношению к доллару. Отмечается, что на момент объявления размера ключевой ставки нацвалюта торговалась на МосБирже в районе 71,5 рубля за доллар.