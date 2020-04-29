Курс доллара на МосБирже опустился до 72,9 рубля

https://static.news.ru/photo/72de6fda-8a61-11ea-b8fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара снизился на 1,56% по сравнению с уровнем закрытия прошлой сессии.

В последний раз курс доллара снижался ниже 73 рублей 14 апреля 2020 года. Рубль укрепляется на фоне данных о росте нефтяных котировок. Так, июньские фьючерсы Brent выросли в цене до $22,88 за баррель, WTI — до $15,45 за баррель, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков считает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на уровне $30 за баррель. По его словам, в прошлом году средняя стоимость сырья составила $63 за баррель.