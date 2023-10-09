Курс доллара достиг годового максимума Курс доллара достиг годового максимума и поднялся выше 102 рублей

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Курс американской валюты обновил максимум 2023 года и превысил 102 рубля, следует из итогов торгов на МосБирже. Рост показал и евро — впервые с 15 августа валюта перешагнула отметку в 108 рублей.

Курс юаня также впервые с марта достиг 14 рублей. Таким образом, доллар вырос на 1,78 рубля, евро — на 1,99 рубля, а юань на — на 29 копеек.

Рост иностранной валюты наблюдается с прошлой недели. С 6 октября российская валюта подешевела на 3% по отношению к американской.

Ранее финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс рассказала NEWS.ru, что до конца года курс американской валюты может вырасти до 120 рублей. При этом данный уровень является рыночным. Кроме того, для пополнения федерального бюджета в ближайшие несколько лет курс доллара должен составлять 150–180 рублей, считает эксперт.

В то же время финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин объяснил NEWS.ru, что на данный момент справедливым, то есть экономически обоснованным, является курс доллара в 120 рублей. Вместе с тем пределов для падения российской валюты нет, и доллар может достигать и 150, и 200 рублей.