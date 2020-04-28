Кудрин: все россияне нуждаются в господдержке

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Все жители России нуждаются в поддержке со стороны государства из-за кризиса, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Он напомнил, что есть слои населения, которые больше нуждаются в поддержке, чем другие.

Особенно в ней нуждаются те группы населения, которые и в привычных условиях защищены слабо. Дети и сироты, инвалиды, бездомные, больные ВИЧ, малоимущие, и другие, — подчеркнул Кудрин.

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Ранее он предложил бросить большие силы на помощь наиболее бедным слоям населения, не получающим денежных выплат. По его мнению, можно было бы ввести дополнительные выплаты, продовольственные пакеты или просто помочь натуральными продуктами, писал NEWS.ru.