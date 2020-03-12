https://static.news.ru/photo/5f924034-6458-11ea-a86e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в 2020 году столкнётся с ростом бедности. Такого мнения придерживается председатель Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин.

По его словам, при стоимости нефти $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей российский бюджет недополучит в текущем году около 3 трлн рублей. Его дефицит составит чуть менее 2% ВВП, сообщает РИА Новости.

Глава СП также добавил, что при существующих макроэкономических показателях рост российской экономики будет близок к нулевому значению.

Как ранее писал NEWS.ru, в январе в России замедлились годовые темпы роста ВВП. Показатель роста снизился с 2,3% до 1,6%.