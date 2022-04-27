Кудрин предсказал России очень сложные полтора-два года

Алексей Кудрин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время российская экономика переживает непростой период, и в ближайшие полтора-два года РФ будет находиться в очень сложной ситуации, заявил на заседании Совета законодателей РФ председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что властям важно оценить свои силы, задачи и ресурсы.

Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации, — сказал Кудрин.

Он отметил, что экономика страны будет очень дифференцирована из-за санкционного давления. В текущем году на её поддержку будет потрачено порядка 6,3 млрд рублей.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с NEWS.ru заявил, что бурного экономического роста в России ждать не стоит, поскольку в условиях закрытой экономики и разрыва связей достичь его трудно. Он не согласился с мнением депутат Госдумы Николая Арефьева о том, что российскую экономику можно восстановить за два года. По словам эксперта, сделать это, ориентируясь на импортозамещение и внутренний рынок, невозможно. Кульбака пояснил, что такая модель развития пробовалась многими странами, менее закрытыми, чем сегодня Россия, и ни у одной из них не получилось реализовать её.