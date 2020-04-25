Кудрин предложил ЦБ применить меры количественного смягчения

https://static.news.ru/photo/7813135c-878c-11ea-9f65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил Центробанку применить меры количественного смягчения в ограниченном объёме в качестве одной из мер поддержания экономики в кризис.

Имеется в виду — часть эмиссии Центрального банка тоже может быть возможным источником такой поддержки заимствований государства, — пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Кудрина, данный метод применяется Федеральной резервной системой США, Европейским ЦБ и другими зарубежными банками.

Глава ЦБРФ Эльвира Набиуллина придерживается иной точки зрения. По её мнению, меры «количественного смягчения» и прямые вливания средств банка в экономику не актуальны для России.

Ранее NEWS.u писал, что Кудрин спрогнозировал затяжной выход российской экономики из кризиса. Он отметил, что последствия для бюджетной системы могут растянуться на срок до четырёх лет.