Ксения Собчак вновь возглавила рейтинг Forbes по доходу Instagram

https://static.news.ru/photo/fe940d34-e77f-11ea-b392-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и блогер Ксения Собчак второй раз подряд возглавила рейтинг Forbes по доходу в российском Instagram, заработав $1,48 млн.

Рейтинг Instagram-блогеров издание впервые представила в прошлом году. В него вошли 15 публичных персон, которые больше всех заработали в этой соцсети.

Лидером рейтинга вновь стала Ксения Собчак. За прошедший год она второй раз вышла замуж, запустила шоу на «Первом канале» и нарастила аудиторию. Спектр брендов, которые она рекламирует, широк, — говорится в материале Forbes.

При этом один из брендов решил разорвать контракт с телеведущей, имеющей 7,7 млн подписчиков, после её шутки на тему афроамериканских волнений в США во время съёмок YouTube-шоу Comment Out, а также ряда критических реплик в сторону движения Black Lives Matter в Instagram.

Вторую строчку заняла Полина Гагарина, на которую подписаны 8,4 млн человек. Она заработала $0,89 млн. Замыкает тройку лидеров телеведущая и блогер Ида Галич.

В десятку самых успешных телеведущая Ксения Бородина ($0,77 млн), блогер Алина Левда ($0,76 млн), телеведущая и блогер Настя Ивлеева ($ 0,61 млн), блогер Валерия Чекалина ($0,61 млн), телеведущая Регина Тодоренко ($0,6 млн), певица Елена Темникова ($0,6 млн) и боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов ($0,6 млн).

Занимавшая в прошлом году третью строчку певица и телеведущая Ольга Бузова заработала $0,6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что семья Ротенбергов («Мостотрест») заняла первое место в рейтинге самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes. Стать лидерами им удалось впервые за шесть лет.