Кризис назвали причиной притока инвесторов на финансовый рынок

https://static.news.ru/photo/b5f26d26-78af-11ea-8572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, отрасль переживает в последние годы качественные изменения. Факторов несколько: уменьшение доходности наиболее востребованного и традиционного инструмента — вкладов в банках, расширение перечня новых видов личных вложений и постепенное «распробование» их населением, развитие инфраструктуры и «бытовая цифровизация» финансовых услуг для населения. Они становятся всё более удобными, комплексными, приходят буквально «в каждый смартфон». Увеличивается и их (вкладов. — NEWS.ru) цивилизованность и надёжность под недреманным оком регулятора — ЦБ. В данном плане Россия идёт по пути Запада, где, условно, «каждая кухарка» имеет вложения в акции или инвестфонды, — считает эксперт. Брокеры отмечают, что пик открытия новых счетов

Россияне приходят на финансовый рынок, несмотря на кризис. На самом деле это происходит во многом «благодаря» негативным явлениям в экономике. Точнее, они подстёгивают уже идущие процессы, рассказал для NEWS.ru главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Таким образом он прокомментировал увеличение числа инвесторов на МосБирже на 320 тысяч человек — до 4,57 млн.

и пополнения существующих приходился на дни наибольшей волатильности на рынке. Ведь с конца февраля индекс МосБиржи упал на треть только за две недели — с рубежа 3000 пунктов почти до 2000 пунктов. Акции, сильно подешевевшие, стали привлекательны для покупки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти растёт на последних новостях относительно перспектив сокращения добычи ведущими странами. Во-первых, Россия выразила намерение снизить объёмы добычи на 1 млн баррелей в сутки. Во-вторых, Норвегия, которая не участвовала в процессе соблюдения квот с 2002 года, заявила, что присоединится к другим участникам рынка, снижающим темпы производства.