Кризис назвали причиной притока инвесторов на финансовый рынок

По его словам, отрасль переживает в последние годы качественные изменения. Факторов несколько: уменьшение доходности наиболее востребованного и традиционного инструмента — вкладов в банках, расширение перечня новых видов личных вложений и постепенное «распробование» их населением, развитие инфраструктуры и «бытовая цифровизация» финансовых услуг для населения. Они становятся всё более удобными, комплексными, приходят буквально «в каждый смартфон».
Увеличивается и их (вкладов. — NEWS.ru) цивилизованность и надёжность под недреманным оком регулятора — ЦБ. В данном плане Россия идёт по пути Запада, где, условно, «каждая кухарка» имеет вложения в акции или инвестфонды, — считает эксперт.
Брокеры отмечают, что пик открытия новых счетов
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти растёт на последних новостях относительно перспектив сокращения добычи ведущими странами. Во-первых, Россия выразила намерение снизить объёмы добычи на 1 млн баррелей в сутки. Во-вторых, Норвегия, которая не участвовала в процессе соблюдения квот с 2002 года, заявила, что присоединится к другим участникам рынка, снижающим темпы производства.
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