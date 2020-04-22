Кризис и самоизоляция не повлияли на промышленное производство РФ

Росстат сообщил о состоянии российской промышленности. По данным ведомства, мировой кризис и введение карантинных мер в России не оказали серьёзного влияния на отрасль.
Спрос на основные экспортируемые товары не стал значительно ниже,
Кроме того, использование предприятиями имеющихся запасов сырья и материалов позволило снизить давление выросших валютных цен на импортируемые товары, — заключили в Росстате.
Ранее NEWS.ru писал, что цены на сахар, гречневую и рисовую крупу выросли в России на минувшей неделе. Росстат отметил рост цен в 78 регионах России, в 17 субъектах цены поднялись на 5% и более. В среднем сахар подорожал на 1,1%, гречка — на 3,1%, рис поднялся в цене на 1,5%.
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