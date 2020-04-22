Кризис и самоизоляция не повлияли на промышленное производство РФ

https://static.news.ru/photo/ee8e9d16-84a9-11ea-851a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росстат сообщил о состоянии российской промышленности. По данным ведомства, мировой кризис и введение карантинных мер в России не оказали серьёзного влияния на отрасль.

Спрос на основные экспортируемые товары не стал значительно ниже, передаёт ТАСС. При этом на некоторых рынках производство выросло из-за ажиотажного спроса. Это касается растительного масла, бумажных гигиенических средств, консервов, круп, пищевых концентратов и бытовой химии.

Кроме того, использование предприятиями имеющихся запасов сырья и материалов позволило снизить давление выросших валютных цен на импортируемые товары, — заключили в Росстате.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на сахар, гречневую и рисовую крупу выросли в России на минувшей неделе. Росстат отметил рост цен в 78 регионах России, в 17 субъектах цены поднялись на 5% и более. В среднем сахар подорожал на 1,1%, гречка — на 3,1%, рис поднялся в цене на 1,5%.