Костин заявил о смерти идеи приватизации компаний в России

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Андрей Костин

Идея приватизации компаний в России умерла, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее представлявший эту инициативу. На Московском финансовом форуме-2023 он подчеркнул, что обсуждать это предложение уже нет смысла.

Идея умерла. <...> Что дальше-то ее [обсуждать], — сказал Костин.

Вместе с тем он считает, что приватизация может рассматриваться как один из способов пополнения казны.

В апреле Костин призывал возобновить приватизационную программу для финансирования приоритетных инвестиционных проектов. В числе источников денежных средств для экономики он также назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния и повышение уровня госдолга.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что задачей российской экономики сегодня является развитие отраслей, за которые частный бизнес обычно не берется, поэтому вопрос о новой большой приватизации на повестке дня сегодня не стоит. Он пояснил, что власти занимаются созданием маркетплейса по продаже незадействованного госимущества, на которое существует спрос, и этот процесс не касается большой приватизации.