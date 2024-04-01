Коррупция, 100 трлн руб.: что за скандал с «Макфой», исчезнет ли с полок

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

У предполагаемых владельцев «Макфы» — партнеров экс-губернатора Челябинской области — арестовали активы на 100 трлн рублей. Это почти в три раза больше, чем ожидаемые доходы бюджета России в 2024 году. В деле — более 40 ответчиков. В чем суть этого дела и что будет дальше с «Макфой», разбирался NEWS.ru.

Что случилось с «Макфой»

Генпрокуратура внесла в Центральный райсуд Челябинска иск к бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его другу и бизнес-партнеру Вадиму Белоусову о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ней компаний в интересах РФ.

Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, затем до 2010 года был главой Челябинска, а потом, до 2014 года, возглавлял всю Челябинскую область. Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год также был депутатом трех созывов Госдумы. На своих госдолжностях они не имели права заниматься бизнесом. Кроме того, чиновники должны были открыто декларировать свое имущество. Но прокуроры выяснили, что они по факту владели группой коммерческих компаний, но о своих активах не отчитывались.

Юревич, утверждают в прокуратуре, владел Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов и Челябинским хлебокомбинатом № 1. Ранее они все являлись госпредприятиями. Впоследствии на их основе были образованы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат».

Сейчас, по оценкам надзорных органов, капитализация активов «Макфы» оценивается в 22 млрд руб., а «Первого хлебокомбината» — в 3,7 млрд руб. Их ежегодная выручка превышает 31 млрд руб. Свои бизнес-проекты Юревич переоформлял на Белоусова, а тот, в свою очередь, — на свою супругу, дочь с ее мужем и тещу.

Фото: Anatoliy Kolushenko/Russian Look/Global Look Press Михаил Юревич

У кого и какое имущество арестовали

1 апреля судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников Белоусова и Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры России. По сообщению журналистов, сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей.

В частности, арест наложен на активы зятя Белоусова (на шесть счетов в рублях, долларах и евро «Цифра банке»), матери объявленного в розыск Михаила Юревича, а также других физических и юридических лиц.

Помимо этого, для обеспечения иска Генпрокуратуры, по решению Центрального районного суда Челябинска, арестованы 100% акций таких компаний, как «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское» (акции, принадлежащие Наталье Петрашевой и Наталье Юревич, а также частной кипрской компании «Сула Гранти ЛТД»), принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова акции «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», принадлежащие нидерландской компании «Эм Джи Си Интернэшнл Б.В. (MGC International B.V.). В итоге в общей сложности, помимо Юревича, Белоусова и его супруги, в качестве ответчиков привлечены 34 компании и 10 граждан.

Сторона защиты настаивает, что круг истцов должен быть ограничен и что 100 трлн рублей — некорректная цифра, так как доходы всего федерального бюджета России в 2024 году запланированы только в треть этой суммы — 35 трлн рублей.

Что будет с «Макфой» дальше

Адвокат, партнер «BMS Law Firm» Денис Фролов подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что деньги арестованы у граждан, а у компаний — именно акции. И арест акций означает, что в компании не может смениться состав акционеров, пока идет судебное разбирательство. «То есть продать эти акции каким-то другим лицам не получится. Деньги у „Макфы“ не арестовывали, соответственно, ни о каком прекращении деятельности здесь речи не идет», — сказал Фролов.

Фото: Anatoliy Kolushenko/Russian Look Ахметов Вадим/URA.RU/TASS

Как объясняет NEWS.ru старший юрист ProLegals Ольга Жукова, если иск Генпрокуратуры будет удовлетворен, то изъятое имущество может быть передано во временное управление Росимущества по указу президента РФ, как это было сделано в отношении активов автодилера «Рольф».

«По похожей категории дел о деприватизации предприятий государство также предпринимает действия по передаче деприватизированных акций государственным структурам. Так, акции Соликамского магниевого завода были переданы в собственность Росатома в качестве имущественного взноса РФ по их номинальной стоимости», — привела пример Жукова. Она также отмечает, что в рамках так называемой «гражданской конфискации» изымаются не только акции либо доли обществ, но и движимое и недвижимое имущество, которое государство может потом продать частникам.

В свою очередь Никита Филиппов, заведующий Бюро адвокатов «ДЕ-ЮРЕ», прогнозирует, что иск прокуратуры удовлетворят с большой вероятностью. В результате спорные активы могут либо продать на торгах, либо вложить в уставной капитал нового или действующего профильного федерального предприятия, либо передать, например, Ростеху для продолжения хозяйственной деятельности. «При этом не исключено предъявление к бывшим владельцам дополнительных требований о взыскании с них убытков, причиненных государству, или сумм, незаконно полученных от использования неправомерно приобретенного имущества и доходов», — говорит он.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Какие еще есть уголовные дела против Юревича

20 марта 2017 года Юревичу заочно предъявили обвинение в получении взяток в размере 26 миллионов рублей. Следователи обвинили его в нарушении двух статей Уголовного кодекса РФ: 290 («Получение взятки») и 33, 128 («Подстрекательство к клевете»). По версии следствия, Юревич, будучи губернатором, получил взятки на сумму 26 миллионов рублей от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

Также следствие установило, что Юревич подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина: по указанию Грачева в программе «Человек и закон», вышедшей 8 декабря 2012 года, по заявлению правоохранителей, была распространена ложная информация о том, что лидеры челябинской преступной группировки «калининская семья» завербовали Вяткина и втянули его в свою преступную деятельность.

Юревич не явился на допросы, назначенные на 17 и 20 марта. Он письменно уведомил Следственный комитет о том, что находится в Израиле (уже позже он переехал в Великобританию). 20 марта в Следственном комитете заявили, что Юревичу отправили третью повестку и что в случае неявки на допрос он будет объявлен в розыск.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Михаил Юревич

Какими уголовными делами известен Белоусов

19 июня 2018 года Генпрокуратура направила представление в Госдуму о лишении депутатской неприкосновенности партнера Юревича — Белоусова — и возбуждении в отношении него уголовного дела. И в декабре того же года Госдума большинством голосов лишила Вадима Белоусова неприкосновенности.

В августе 2022 года Мосгорсуд назначил Белоусову десять лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Его признали виновным в получении взятки в размере 3,253 млрд руб. Но депутат исчез, и приговор ему вынесли заочно. Затем он был объявлен в федеральный розыск. Тем не менее депутатского мандата Белоусова лишили только в ноябре 2023 года. Как и госнаград. Его теща Маргарита Бутакова по этому же делу получила условный срок.

Но уже в декабре 2023 года Верховный суд (ВС) РФ отменил приговор, вынесенный Белоусову и его теще. Их юристы указали на большое количество нарушений уголовно-процессуального кодекса. Дело вернули в первую инстанцию.

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