«Коронавирусные» выплаты семьям с детьми хотят продлить в сентябре

https://static.news.ru/photo/acbb869e-c7b4-11ea-a50a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выплаты семьям с детьми в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса предлагают продлить до сентября. Это обеспечит и эффективную работу бизнеса, так как пособия повысили покупательский спрос.

Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, заметивший, что «вертолётные» десять тысяч рублей семьям с детьми — это «было очень правильно».

И мы увидели, как на следующий день после объявления второй волны начался спрос, люди начали покупать. Торговые сети фиксировали это. Но этого недостаточно, как нам кажется. Надо ещё где-то в сентябре или в августе-сентябре сделать ещё одну такую же волну, если, конечно, нефть не поднимется или коронавирус не отступит, — цитирует Титова РИА Новости.

Поддержка населения очень положительно сказалась на бизнесе, а меры поддержки в первую очередь должны быть направлены на население, считает уполномоченный по правам предпринимателей.

Спрос на продукцию должно обеспечить население, и для бизнеса порой это гораздо важнее, чем все кредиты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума одобрила в первом чтении поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.