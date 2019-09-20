В Азербайджане 20 сентября отмечается День нефтяника. Праздник работников нефтегазовой отрасли был утверждён ещё Гейдаром Алиевым в 2001 году. В этот день ровно 25 лет назад, в 1994 году между Баку и 11 корпорациями из семи государств состоялось торжественное подписание контракта на разведку и долевое распределение добычи с гигантского комплекса «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в Каспии.

На подписании важнейшего для республики документа присутствовали представители таких компаний, как SOCAR, «ЛУКОЙЛ», BP, Amoco, McDermott, UNOCAL, Statoil, TPAO, Pennzoil, Ramco и Delta.

Разработка блока месторождений АЧГ стала первым контрактом, который удалось заключить независимому Азербайджану с именитыми нефтяными компаниями. Данное соглашение быстро стали называть «Контрактом века», оно сыграло значительную роль в формировании экономики страны, ставшей надёжным партнёром как экспортёр нефти и газа. С тех пор началась реализация стратегии по развитию нефтяной отрасли Азербайджана. Благодаря этому соглашению государству удалось увеличить ежегодный объём добычи углеводородов с 9,56 млн тонн в 1994 году до исторического максимума в 50,4 млн тонн в 2010-м. Последние годы среднегодовой объём добычи нефти в стране составляет порядка 39 млн тонн.

Нефтяный Камни - поселок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова. Марк Редькин/РИА Новости

Благодаря «Контракту века» в республику хлынули иностранные инвесторы, заинтересованные не только в АЧГ, но и разработке иных привлекательных месторождений. За истёкшее время было подписано более 30 соглашений о разделе продукции на разработку богатых нефтью и газом участках. Общий объём инвестиций по ним превысил $80 млрд, а суммарные инвестиции в АЧГ составили $36 млрд.

Азербайджану удалось реализовать два экспортных нефтепровода — «Баку-Супса» и «Баку-Тбилиси-Джейхан», должным образом модернизировать «Баку-Новороссийск» и построить крупнейший терминал Сангачалах, а также усовершенствовать и построить новые НПЗ. Таким образом, была создана успешная инфраструктура для экспорта нефти за рубеж.

Конечно же, однозначной оценки экономической политики на таком продолжительном периоде времени быть не может. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что у руководства страны были правильные решения в очень сложных условиях.

В начале своего независимого пути Азербайджан принял стратегически верное решение, оперевшись в развитии своего сырьевого сектора, на опытные, зарекомендовавшие себя иностранные компании. Это помогло стране решить огромное количество проблем и стабилизировать внутреннюю ситуацию.

Сергей Лантюхов/News.ru

Как рассказал News.ru главный аналитик ЦАФТ Антон Быков, такие действия Баку позволяли Азербайджану до 2005-2006 годов при изначально не самых благоприятных экономических предпосылках держать одинаковые темпы роста с сопоставимыми экономиками других стран постсоветского пространства. Однако затем азербайджанская экономика получила резкое ускорение благодаря стремительному росту цен на нефть.

Сейчас очевидно, что получаемые сверхдоходы стране следовало бы направлять на развитие ненефтяного сектора экономики. Но тогда, возможно, казалось, что высокие цены пришли надолго. Антон Быков главный аналитик ЦАФТ

В этой связи экономист считает, что начиная с 2006-2007 годов можно было выбирать иные приоритеты развития. Конечно, нефтегазовая отрасль — важнейший источник формирования бюджета, и она требует развития. Но в настоящее время всё более очевидно, что благополучное будущее любой страны лежит в области развития человеческого капитала.

Но смогли ли другие страны бывшего СССР избежать подобных стратегических просчётов? Конечно же, нет. Это касается и России. Так что, отмечает Быков, будучи уже отдельным независимым государством, страны движутся примерно в одинаковом фарватере и делают схожие ошибки с поправкой на национальную специфику.

Allexander Makarov/Russian Look/Global Look Press

По мнению эксперта «Международного финансового центра» Гайдара Гасанова, развитие нефтегазовой инфраструктуры в Азербайджане совпадало с периодом развития нефтяной промышленности страны. На первоначальном этапе никто не знал, сколько углеводородов можно добывать, по какой цене и по какому пути они могут достичь ожидаемых рынков в Средиземноморье, Европе и Северной Америке.

Контракт стал основой успеха Азербайджана как крупного производителя углеводородов, сначала нефти, а затем газа и, прежде всего, в обеспечении его репутации надёжного партнёра для иностранных компаний, стремящихся обеспечить дальнейшие инвестиции в углеводородный сектор страны. И этот контракт был результатом замечательной дипломатии. Гайдар Гасанов эксперт «Международного финансового центра»

Вместо того, чтобы заключать серию отдельных контрактов на разработку определённых месторождений или участков месторождения с конкретными компаниями, стремящимися получить выгоду в новой стране, правительство президента Гейдара Алиева решило, что все конкурирующие компании должны будут объединить усилия и создать единую структуру для разработки целого ряда областей на основе разделения производства. Затем, подчёркивает эксперт, каждое последующее соглашение о разработке проектов на основе разделения производства было аналогичным образом закреплено в отдельном законодательном акте.

Гейдар Алиев (в центре) Валерий Шустов/РИА Новости

Другим основным плюсом «Контракта века», считает Гасанов, можно считать то, что компания BP стала международным стратегическим партнёром Азербайджана в развитии не только комплекса АЧГ, но и гигантского открытия газа на Шах-Дениз и других объектах. Запуск в июне 2006 года трубопровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» послужил важным инструментом процветания как Азербайджана, так и Грузии, и Турции.

Азербайджанский газ для Европы

Реализация проекта под названием «Южный газовый коридор» включает в себя два трубопровода — TANAP и TAP. Посредством TANAP (протяжённость 1850 км. — News.ru), церемония ввода которого в эксплуатацию прошла 12 июня 2018 года в турецком Эскишехире, страна первоначально прокачивала 6 млрд кубометров газа в Турцию. В начале 2020 года к этому газопроводу планируется присоединить ТАР, благодаря которому пропускная способность TANAP достигнет 16 млрд кубометров.

Как констатирует Гасанов, стабильная добыча нефти и умеренное ускорение внутреннего спроса привели к тому, что реальный ВВП в 2018 году увеличился на 1,4%. И несмотря на то, что в мире в целом добыча нефти пошла на убыль, в секторе углеводородов наблюдался рост на 1,2% благодаря увеличению экспорта природного газа.

Неэнергетическая экономика Азербайджана выросла на 1,8%, что отражает хорошую динамику в большинстве секторов экономики. Инфляция потребительских цен резко снизилась в 2018 году, с 7,9% до 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С 1994-го по 2019-ый добыча сырой нефти в Азербайджане в среднем достигла 581,46 тыс. баррелей в сутки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с коллегами на торжественном открытии газопровода TANAP Tolga Adanali/Depo Photos via ZUMA Wire/TASS

Чтобы улучшить экономические показатели страны, подчёркивает Гасанов, Баку возлагает надежды на трубопровод ТАР, который обеспечит выход азербайджанского газа через TANAP на рынки стран Европы. Тем не менее, России не следует опасаться конкуренции со стороны Азербайджана, поскольку потребность в газе со стороны европейского региона будет только возрастать ввиду отказа от угольной энергетики, а доля «Газпрома» в Европе будет сохраняться и дальше. Если говорить об экономически развитых странах, то стабильный рост потребления энергоносителей будет сохраняться. И в этой связи место должно хватить всем поставщикам.

Азербайджан выступает очевидным партнёром для России с её «Турецким» и новым «Северным» потоками. В Баку не раз говорили, что открыты для третьих стран для сотрудничества. Поэтому нельзя утверждать, что таким образом Азербайджан пытается снизить российское газовое влияние, хотя для Европы новые нефтегазовые магистрали — возможность в будущем диверсифицировать поставки газа.