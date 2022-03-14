Компаниям в Подмосковье предложат арендовать землю за рубль на три года

Компании в Подмосковье, помогающие с импортозамещением, смогут арендовать землю за один рубль сроком на три года, сообщает телеканал «360». Об этой мере поддержки для отечественного бизнеса рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

У нас уже долгое время действует возможность предоставления бесплатной земли для новых предприятий. Вот сейчас мы ещё одну инициативу ввели — это аренда за один рубль на три года. По сути, это предоставление площадки со всем необходимым за символическую цену. Для того чтобы прежде всего реализовывать на этих площадках проекты импортозамещения. Земля у нас предоставляется бесплатно. Мы ещё и помогаем началу новых проектов, — сказал он.

Он добавил, что уже рассматриваются проекты в сфере фармакологии, строительных материалов и котлов газификации. Губернатор призвал предлагать новые проекты по импортозамещению, готовые запуститься в Московской области.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что при текущих условиях важно поддержать отечественных товаропроизводителей и принять законы, которые позволят им эффективно работать. Он также предложил создать производство социальных продуктов.