Компания Sharp приостановила отправку продукции в Россию

Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию из-за ситуации на Украине. В компании будут наблюдать за текущим конфликтом и на основании этого принимать адекватные меры, пояснили в пресс-службе Sharp.

Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры в соответствии с духом нашей хартии корпоративного поведения Sharp Group, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что они глубоко обеспокоены конфликтом на Украине и желают скорейшего мирного урегулирования. Её предприятия намерены подержать гуманитарную программу, делая местные пожертвования благотворительным организациям.

Сроки, на которые приостанавливается деятельность Sharp, не уточняются.

Глава РЖД Олег Белозёров ранее сообщил, что Siemens приостановил контракт на поставку новых «Сапсанов» в Россию. Компания должна была закупить у немецкой фирмы 13 поездов на общую сумму €1,1 млрд.

Западные страны в связи со спецоперацией России по демилитаризации Украины ввели жёсткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолётов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.