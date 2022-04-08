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Компания Kyushu Electric Power отказалась от угля из России

NHK: японская компания Kyushu Electric Power отказалась от закупок угля из России в 2022 году
06:46, 09 апреля 2022
Компания Kyushu Electric Power отказалась от угля из России Фото: Walter G. Allgöwer/imageBROKER.com/Global Look Press
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Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power решила не закупать российский уголь в 2022 году. В прошлом финансовом году она получила из России объём угля, который составил около 7% от её общего размера, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что Kyushu Electric Power не заключала с российскими поставщиками долгосрочных контрактов. От краткосрочных же в компании отказались после начала спецоперации России на Украине.

По данным телеканала, японская энергокомпания уже нашла альтернативу поставкам из России, что позволит ей избежать риска оказаться под международными санкциями.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе. Он добавил, что пока этот вид топлива весьма востребован.

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