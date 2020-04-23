Компании с долгами по налогам останутся без господдержки

https://static.news.ru/photo/24e0a38a-851f-11ea-9e8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые предприятия малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам. Доступ к господдержке закроют для тех компаний, у которых были задолженности по состоянию на 1 января 2020 года.

Причём причиной отказа могут послужить даже незначительные долги и технические ошибки. Об этом сообщает РБК.

Общий объём помощи составит 80 млрд руб. На эти средства планируется оказать поддержку для более 970 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время нормативная база для этих целей не готова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы представили третий пакет антикризисных мер, куда вошли предложения по снижению налогов. Проект пакета направлен на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину. Депутаты предлагают снизить НДС и налог на прибыль, а любому предприятию предоставляется возможность запросить субсидии для зарплат сотрудникам. Ещё одной мерой поддержки могут стать тарифные каникулы.