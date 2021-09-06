Коммунальное хозяйство в России износилось на 60%

Коммунальная инфраструктура в России оказалась изношенной на 60%. Особенно остро данная проблема стоит в небольших городах. Об этом рассказала аудитор Счётной палаты Наталья Трунова, передаёт РИА Новости.

Системы коммунального хозяйства, особенно в небольших городах, уже сильно изношены: в среднем по России износ составляет 60%, — сообщила Трунова.

Она сказала, что вкладываться в эту сферу нужно, учитывая новейшие технологии. Также Трунова сказала о необходимости учитывать энергоэффективность при строительстве жилья, чтобы его параметры подходили под современные требования и в реальности, а не только по документам. Она считает, что в вопросе жилищно-коммунального хозяйства необходима помощь местных властей и федерального центра.

Помимо этого, Трунова сообщала , что платить меньше за услуги ЖКХ россияне будут, если изменится система учёта энергоэффективности жилья.

Ранее сообщалось, что россияне обеспокоились по поводу стоимости жилищно-коммунальных услуг. Только 29% опрошенных считают их доступными.